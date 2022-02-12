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МОК и WADA настаивают на отстранении Валиевой, рекордная медаль Большунова, хоккеисты вышли в 1/4 финала, игрокам «МЮ» не нравится Рангник и другие новости

1. Продолжаем с тревогой следить за историей Камилы Валиевой. МОК, ISU и WADA подали апелляции в CAS на решение РУСАДА снять отстранение с фигуристки.

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