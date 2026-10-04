Подозреваемый в двойном убийстве в Москве Гогиашвили признался в содеянном

Теймураз Гогиашвили (справа) © Генпрокуратура города Москвы/teimuraz.gogiashvili/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) В квартире на Жулебинском бульваре нашли останки 53-летней Елены Церетели, а в гараже, которым пользовался Теймураз Гогиашвили, сожитель предпринимательницы, — тело ее дочери, сообщил СК РФ.