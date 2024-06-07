В Минэкономразвития РФ надеются на рост въездного туризма

По итогам года въездной турпоток в Россию составит не менее 5 млн туристов. Об этом заявил заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков на сессии в ходе Петербургского международного экономического форума.
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