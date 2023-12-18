"Грамота.ру" назвала "нейросеть" словом уходящего года

Портал "Грамота.ру" объявил, что слово "нейросеть" стало словом 2023 года. Об этом пишет ТАСС. Выбор был основан на анализе больших данных, частотности запросов и оценке ведущих экспертов, таких как лингвисты, социологи и другие специалисты.
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