"Грамота.ру" назвала "нейросеть" словом уходящего года

Портал "Грамота.ру" объявил, что слово "нейросеть" стало словом 2023 года. Об этом пишет ТАСС. Выбор был основан на анализе больших данных, частотности запросов и оценке ведущих экспертов, таких как лингвисты, социологи и другие специалисты.