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Мадуро сравнил Путина с Криштиану Роналдо

Мадуро сравнил Путина с Криштиану Роналдо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя работу на саммите БРИКС в Казани, назвал президента России Владимира Путина выдающейся фигурой международной политики, обладающей выдающимся образом мышления.

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