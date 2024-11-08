Мадуро сравнил Путина с Криштиану Роналдо

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя работу на саммите БРИКС в Казани, назвал президента России Владимира Путина выдающейся фигурой международной политики, обладающей выдающимся образом мышления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии