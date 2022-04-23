Офіцери китайської поліції біля Пекінського народного суду проміжної інстанції. 31 березня 2022 р. Суд у Китаї засудив громадянина США до страти за вбивство Шад Абдулматін у 2021 році вбив свою дівчину з почуття помсти, йдеться в ухвалі суду У четвер китайський суд засудив громадянина США до смертної кари за умисне вбивство своєї подруги, йдеться […] Сообщение Суд у Китаї засудив громадянина США до страти за вбивство появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.