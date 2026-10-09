Татаринов продает хоккейные медали за 25 млн рублей ради жилья

Михаил Татаринов, чемпион мира по хоккею 1990 года, продаёт спортивные награды за 25 млн рублей. Бывший защитник сборной СССР вынужден реализовать медали из-за финансовых трудностей, чтобы купить квартиру, поскольку сейчас живёт у друзей.
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