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Царьград

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"Подожгли ворота": коллега погибшего ученого рассказал, что Зезину давно угрожали

"Подожгли ворота": коллега погибшего ученого рассказал, что Зезину давно угрожали

Избитый в Екатеринбурге ученый Российской академии наук насмерть стоял за земли института. Скончавшийся в Екатеринбурге ученый РАН Никита Зезин при жизни неоднократно вступал в острые споры из-за участков, закреплённых за университетом.

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