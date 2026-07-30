"Подожгли ворота": коллега погибшего ученого рассказал, что Зезину давно угрожали

Избитый в Екатеринбурге ученый Российской академии наук насмерть стоял за земли института. Скончавшийся в Екатеринбурге ученый РАН Никита Зезин при жизни неоднократно вступал в острые споры из-за участков, закреплённых за университетом.
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