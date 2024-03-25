Перевозчик отказался обслуживать автобусные маршруты №35 и №40 в Челябинске

Автобусные маршруты №35 и №40 переводят на регулируемый тариф. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», ООО «Гранд» 14 марта уведомило министерство дорожного хозяйства и транспорта об отказе от обслуживания маршрутов №35 «Приборостроителей – Новосинеглазово» и №40 «Поселок АМЗ – Братьев Кашириных» по нерегулируемому тарифу с 1 апреля.