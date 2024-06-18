Под Воронежем водитель иномарки влетел в грузовик с прицепом

ДТП произошло в Павловском районе на 681 км автодороги М-4 «ДОН».В Павловском районе на 681 км автодороги М-4 «ДОН» 35-летний житель Калужской области, управляя иномаркой «Хендай Генезис», не выбрал безопасную дистанцию и протаранил полуприцеп марки «Тонар» в составе автомобиля «Мерседес Бенц Астрос», за рулём которого находился 24-летний житель Республики Беларусь.