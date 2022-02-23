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Экономист Гинько: санкции будут вводиться ровно настолько, насколько они не будут наносить ущерба интересам США и ЕС

Экономист Гинько: санкции будут вводиться ровно настолько, насколько они не будут наносить ущерба интересам США и ЕС

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько утром в среду, 23 февраля, оценил заявление президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена о введении санкций против двух российских банков.

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