В это трудно поверить, но в России нашлись люди, которые защищают "права" таджиков-террористов и выступают против возвращения смертной казни.

Валентина Литвяк РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ!!! в тылу дискуссии разворачивают сами мигранты или пятая колонна на всех уровнях власти, да еще безмозглые блогеры. Всем им конец, бежать им из России, не оглядываясь!

ВК Вад Кук Над этими уебками которые требуют толерантности по отношению к террористам нужно их самих закрыть вместе с террористами хотя бы на день