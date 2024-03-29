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В это трудно поверить, но в России нашлись люди, которые защищают "права" таджиков-террористов и выступают против возвращения смертной казни.

В это трудно поверить, но в России нашлись люди, которые защищают "права" таджиков-террористов и выступают против возвращения смертной казни.

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ ПЕРЛА ТЕНЬ ЧИКАТИЛО НАД МОСКОВСКИМ СУДОМ: КТО ПЫТАЕТСЯ СПАСТИ ОТ НАКАЗАНИЯ ТАДЖИКОВ-ТЕРРОРИСТОВ В это трудно поверить, но в России нашлись люди, которые защищают "права" таджиков-террористов и выступают против возвращения смертной казни.

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Комментарии
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Валентина Литвяк
РАБОТАЙТЕ БРАТЬЯ!!!  в тылу  дискуссии разворачивают сами   мигранты или пятая колонна на всех уровнях власти, да еще безмозглые блогеры. Всем им конец, бежать им из России, не оглядываясь!
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19 час.
ВК
Вад Кук
Над этими уебками которые требуют толерантности по отношению к террористам нужно их самих закрыть вместе с террористами хотя бы на день
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18 час.
Traveller
Эта &quot;ева меркачева&quot; одинокая пожилая неудовлетворённая жизнью женщина, к тому же проходившая стажировку в США. Но вы вспомните кто утверждает этот самый &quot;совет по правам недочеловеков&quot;. Там ведь ниточка тянется ну на са-а-а-амый верх.
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16 час.

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