КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА АНДРЕЙ ПЕРЛА ТЕНЬ ЧИКАТИЛО НАД МОСКОВСКИМ СУДОМ: КТО ПЫТАЕТСЯ СПАСТИ ОТ НАКАЗАНИЯ ТАДЖИКОВ-ТЕРРОРИСТОВ В это трудно поверить, но в России нашлись люди, которые защищают "права" таджиков-террористов и выступают против возвращения смертной казни.
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