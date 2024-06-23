Обновление пруда Быково Болото началось в Зеленограде

В Зеленограде началось восстановление одного из местных прудов - Быковского болота. На сегодняшний день на его дне скопилось большое количество ила, что вызывает проблемы с глубиной и приводит к активному росту водорослей.
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