St. Petersburg was attacked again through the Baltic States. Alexander Kots, a military correspondent of Komsomolskaya Pravda, wrote about this in his telegram channel.
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