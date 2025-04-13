В Минобороны заявили о двух атаках ВСУ по энергообъектам в Белгородской области

Министерство обороны России сообщило, что не смотря на договоренности, Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, были зафиксированы две атаки на объекты российской энергетики в Белгородской области.
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