Юморист, актер и телеведущий Михаил Галустян раскрыл историю создания легендарного номера его команды КВН «Утомленные солнцем» о потерявшейся девочке Гаде Петрович Хреновой.
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