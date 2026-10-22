Арийские традиции: Свастика или коловрат Арийские традиции Обратиться к этой теме меня заставили длительные наблюдения и размышления над некоторыми устойчивыми формами в архитектуре, религиозной и государственной символике, народных празднованиях и всем том, что обычно подпадает под понятие "традиции".