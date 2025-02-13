На Западе заявили о неудаче в попытке изолировать Россию

NYT: разговор Путина с Трампом показал неудачу Запада в изоляции России Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом ознаменовал неудачу Запада в попытке изолировать Москву, пишет издание The New York Times.
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