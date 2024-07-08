Батька указует пути и зовет в Беларусь. А надо ли торопиться?

Если неукротимый Орбан решил не дожидаться голубки мира, а сам примерить на время крылья крупной политической птицы, вояжируя через Киев до Москвы и до Пекина, то белорусский незаменимый лидер идет по пути "риал политик", и рассказывает остальным союзникам, что надо сделать для победы над токсичной бумагою, которой Америка заполонила и полонила весь мир: "Мы все […] Сообщение Батька указует пути и зовет в Беларусь.