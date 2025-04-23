Минобороны рассказало о подвиге участника форсирования Днестра Бабаджаняне

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало архивные материалы о подвиге участника форсирования Днестра, главного маршала бронетанковых войск Амазаспе Бабаджаняне, лично возглавлявшего освобождение более 60 населенных пунктов.
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