Назван топ-3 лучших вакансий в Москве с зарплатами от 100 тысяч рублей

Эксперты назвали топ-3 самых высокооплачиваемых вакансий в Москве осенью 2023 года. Оказалось, что для получения высокой зарплаты достаточно иметь водительское удостоверение или же уметь пользоваться инструментами для замера.
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