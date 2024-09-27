Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Танкисты ВС РФ рассказали, как продвигаются к Угледару

Танкисты ВС РФ рассказали, как продвигаются к Угледару

Танкисты-морпехи ВС РФ рассказали, как они захватили опорный пункт, продвигаясь в сторону Угледара. Бойцы группировки войск «Восток» сейчас действуют юго-западнее Угледара, помогая нашим штурмовым подразделениям сжать клещи вокруг последнего крупного укрепрайона противника на Южно-Донецком направлении.

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