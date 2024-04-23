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Примерно две трети детей алтайских андроновцев не дожили до 15 лет

Примерно две трети детей алтайских андроновцев не дожили до 15 лет

Барнаульские археологи изучили материалы из четырех древних могильников, расположенных в Алтайском крае, и пришли к выводу, что уровень детской смертности среди населения андроновской культуры во II тысячелетии до нашей эры был крайне высоким - более двух третей родившихся детей не доживали до возраста 15 лет.

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