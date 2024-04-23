Примерно две трети детей алтайских андроновцев не дожили до 15 лет

Барнаульские археологи изучили материалы из четырех древних могильников, расположенных в Алтайском крае, и пришли к выводу, что уровень детской смертности среди населения андроновской культуры во II тысячелетии до нашей эры был крайне высоким - более двух третей родившихся детей не доживали до возраста 15 лет.
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