С апреля Kalshi привлекла $1,12 млрд. через частное размещение акций

По последним данным, с апреля платформа рынков прогнозов Kalshi привлекла около $1,12 млрд. В форме D, поданной во вторник в Комиссию по ценным бумагам и биржам, компания отметила, что из общей суммы размещения почти в $1,5 млрд.
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