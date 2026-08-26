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С апреля Kalshi привлекла $1,12 млрд. через частное размещение акций

С апреля Kalshi привлекла $1,12 млрд. через частное размещение акций

По последним данным, с апреля платформа рынков прогнозов Kalshi привлекла около $1,12 млрд. В форме D, поданной во вторник в Комиссию по ценным бумагам и биржам, компания отметила, что из общей суммы размещения почти в $1,5 млрд.

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