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Спички - не игрушка

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Как надо "щупать рожь"

Как надо "щупать рожь"

История довольно старая, но интересная!  В советское время патриции (партейцы) имели обыкновение "щупать рожь" - выезжали на черных Волгах (ну это как сейчас Мерседес или Тесла - престижная машина для своего времени)- в поля им  в кадр подгоняли председателя колхоза-совхоза плюс  несколько селян-передовиков пободрее и почище.

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