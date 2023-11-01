В русских магазинах появилось новое правило. Должен знать каждый покупатель

В русских магазинах появилось новое правило, касаемое сертификатов. Об этом рассказывает PRIMPRESS.Всё началось с того, что девушке подарили на праздник сертификат в магазин спортивных товаров, но она ничего на него не купила, так как не нашла в магазине интересные для неё товары.