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В русских магазинах появилось новое правило. Должен знать каждый покупатель

В русских магазинах появилось новое правило. Должен знать каждый покупатель

В русских магазинах появилось новое правило, касаемое сертификатов. Об этом рассказывает PRIMPRESS.Всё началось с того, что девушке подарили на праздник сертификат в магазин спортивных товаров, но она ничего на него не купила, так как не нашла в магазине интересные для неё товары.

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