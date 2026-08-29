С 1 сентября в России меняется система контроля за жилищной сферой

С 1 сентября в России изменится система контроля за жилищной сферой. Региональный государственный жилищный надзор теперь будет проверять весь жилой фонд независимо от формы собственности.
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