Кличко допустил возможность референдума по мирным переговорам на Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется организовать референдум по вопросу мирного урегулирования конфликта, поскольку он не сможет обойтись без одобрения населения, предположил в интервью Corriere della Sera мэр Киева Виталий Кличко.
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