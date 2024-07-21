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Кличко допустил возможность референдума по мирным переговорам на Украине

Кличко допустил возможность референдума по мирным переговорам на Украине

Президенту Украины Владимиру Зеленскому придется организовать референдум по вопросу мирного урегулирования конфликта, поскольку он не сможет обойтись без одобрения населения, предположил в интервью Corriere della Sera мэр Киева Виталий Кличко.

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