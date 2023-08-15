СССР-Россия

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  • Коська
    И чем быстрее, тем лучше!!!"Вы что здесь уст...

"Вы что здесь устроили?" - Верхушка России наконец-то вцепилась за 5-ую колонну - Начали чистку с Первого канала

"Вы что здесь устроили?" - Верхушка России наконец-то вцепилась за 5-ую колонну - Начали чистку с Первого канала

С нашей стороны не раз говорилось на тему того, что Первый канал представляет из себя на сегодняшний день площадку для абсурда.

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Комментарии
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Коська
И чем быстрее, тем лучше!!!
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4 час.
ГМ
Георгий Михалев
Всех этих скотов в кандалы, выдать лобзики и отправить на каторгу лес валить.
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2 час.
Сергей Туренко
В условиях СВО на всех  каналах ТВ нужно убрать украинских политологов и др шваль, которые только подливают масло в огонь и проводят политику свинотварей.
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2 час.

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