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ИА Регнум

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Ветераны СВО сопроводили в школу детей своих погибших товарищей 1 сентября

Герои спецоперации сопроводили в школу детей своих погибших товарищей в День знаний в рамках акции «Быть рядом».

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