Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Были сигналы, что-то нужно менять в игре «Зенита». И мы, естественно, реагируем на процессы, которые происходят у нас в команде - Семак

Были сигналы, что-то нужно менять в игре «Зенита». И мы, естественно, реагируем на процессы, которые происходят у нас в команде - Семак

«Хороший качественный матч провели ребята. Спасибо болельщикам за потрясающую атмосферу. Ждем, конечно, почаще наших болельщиков на таких матчах, - заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после разгрома в кубковом матче на «Газпром-Арене» махачкалинского «Динамо» (3:0).

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым