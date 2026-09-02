Были сигналы, что-то нужно менять в игре «Зенита». И мы, естественно, реагируем на процессы, которые происходят у нас в команде - Семак

«Хороший качественный матч провели ребята. Спасибо болельщикам за потрясающую атмосферу. Ждем, конечно, почаще наших болельщиков на таких матчах, - заявил главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после разгрома в кубковом матче на «Газпром-Арене» махачкалинского «Динамо» (3:0).
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