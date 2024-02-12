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Газета.ру

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Прокудин заявил о повреждении припортовой инфраструктуры в Херсоне

Прокудин заявил о повреждении припортовой инфраструктуры в Херсоне

Инфраструктурные объекты в городе Херсоне, который контролируется Киевом, получили повреждения. Об этом сообщается в Telegram-канале главы назначенной украинскими властями военной администрации региона Александра Прокудина.

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Комментарии
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А Кудасов
Главное, кто и где устроил эти &quot;попадания&quot; в Херсоне необъяснимо скрываются, как и о человеческих жертвах.
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17 час.

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