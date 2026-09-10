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SPLETNIK

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"Пытаются очернить меня". Алина Загитова высказалась о своём отношении к хейту в сети

"Пытаются очернить меня". Алина Загитова высказалась о своём отношении к хейту в сети

Фигуристка Алина Загитова, которую регулярно критикуют в контексте её личной жизни (некоторые считают, что она встречается с женатым) и достижений в карьере, высказалась о своём отношении к хейту.

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