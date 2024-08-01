В горы всей семьёй Салехардская школа скалолазания «Вершина» зовёт за романтикой

Почему бы родителям вместе с детьми не увлечься туризмом, испытать друг друга на выносливость, подставив плечо в трудный момент – такая задумка по укреплению семьи возникла у организаторов фестиваля «Полярный Урал-2024» в Год семьи и детства.
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