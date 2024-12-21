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«Мало» – «Несерьезно». Глейхенгауз и Тутберидзе отреагировали на баллы Садковой

Садкова чисто откатала произвольную программу с двумя четверными тулупами на чемпионате России.  Фигуристка набрала за программу 161,54 балла (сумма – 234,69) и возглавила турнирную таблицу.

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