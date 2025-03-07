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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Рынок видеокарт показал рост в прошлом квартале, но долгосрочный прогноз сл...

Рынок видеокарт показал рост в прошлом квартале, но долгосрочный прогноз сл...

Рынок видеокарт показал рост в прошлом квартале, но долгосрочный прогноз слабыйСогласно новому отчёту аналитической компании Jon Peddie Research, мировой рынок дискретных видеокарт для ПК в исполнении партнёров AIB продемонстрировал рост в четвёртом квартале 2024 года (Q4 2024).

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