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Новости Брянска

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С 1 октября брянцев ждет плановая индексация тарифов на ЖКУ

С 1 октября брянцев ждет плановая индексация тарифов на ЖКУ

Итоговая сумма в квитанциях зависит от региона, типа жилья и начала отопительного сезона. В случае превышения расходов на ЖКУ установленного процента от дохода семьи, граждане могут оформить субсидию.

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