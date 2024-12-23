Пленный ВСУ рассказал об обмане в военкоматах на Украине

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Старцев в понедельник, 23 декабря, рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) перед мобилизацией обещали ему, что поездка в военкомат займет «пару часиков».