Пленный ВСУ рассказал об обмане в военкоматах на Украине

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Старцев в понедельник, 23 декабря, рассказал, что сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) перед мобилизацией обещали ему, что поездка в военкомат займет «пару часиков».
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