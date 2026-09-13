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Король Петербургской биржи и просто Штиглиц

112 лет назад, 13 сентября 1814 года родился Александр Людвигович Штиглиц — один из крупнейших российских финансистов XIX века и первый управляющий Государственного банка Российской империи — первого центробанка страны.

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