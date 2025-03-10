В Тамбовской области сложилась критическая ситуация с лекарственным обеспечением льготников

В Тамбовской области всё также остро стоит проблема с лекарственным обеспечением льготников. В настоящее время проводится проверка в отношении министра регионального здравоохранения Екатерины Юньковой с целью выявления системных ошибок при организации льготного лекарственного обеспечения населению.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии