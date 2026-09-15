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Татар-информ

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Стартовал набор волонтеров на IV Молодежный научный конгресс стран ОИС

Стартовал набор волонтеров на IV Молодежный научный конгресс стран ОИС

Изображение предоставлено организаторами мероприятия Академия молодежной политики начала набор волонтеров для предстоящего IV Молодежного научного конгресса стран ОИС.

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