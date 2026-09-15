Стартовал набор волонтеров на IV Молодежный научный конгресс стран ОИС

Изображение предоставлено организаторами мероприятия Академия молодежной политики начала набор волонтеров для предстоящего IV Молодежного научного конгресса стран ОИС.
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