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Медведь напал на сборщиков ягод в Приангарье – двоих растерзал, третьему удалось убежать

Медведь напал на сборщиков ягод в Приангарье – двоих растерзал, третьему удалось убежать

В Киренском районе Иркутской области медведь убил двух мужчин, собиравших ягоды в лесу. Еще один сборщик дикоросов успел убежать от зверя и сообщил о случившемся в правоохранительные органы.

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