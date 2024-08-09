Власти Екатеринбурга нашли новое место для главного Ледового городка

Не останется без ёлки и площадь 1905 года В Екатеринбурге власти решили перенести главный Ледовый городок с площади 1905 года.
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