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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никита Поршнев: «2024 год был значимым для меня. Очень многое изменилось в моей карьере, отношении к спорту – стал более ответственным»

«Очень много за этот период произошло изменений в моей карьере, осознании спорта и отношении к нему. В одном интервью всего и не рассказать.

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