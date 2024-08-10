Белоруссия покажет свою военную технику на форуме «Армия»

Оружейники Белоруссии покажут зенитно-ракетные комплексы.фото: vk.com/armyforum--> Оружейники Белоруссии покажут дроны, радиолокационные и зенитно-ракетные комплексы на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024», сообщает пресс-служба Госкомвоенпрома республики.
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