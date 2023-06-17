Глава АвтоВАЗа: концерн привлечет к производству приговоренных к принудительным работам

Концерн АвтоВАЗ рассматривает возможность привлечения к работе на своих предприятиях осужденных к принудительным работам, сообщил президент компании Максим Соколов 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).
Концерн АвтоВАЗ рассматривает возможность привлечения к работе на своих предприятиях осужденных к принудительным работам, сообщил президент компании Максим Соколов 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2023).
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