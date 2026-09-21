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Иваново

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Победителем XXI областного слета школьных лесничеств стала команда «Экодруг» из Иванова

Команда «Экодруг» из школы № 5 г. Иваново стала победителем областного слета школьных лесничеств. Лесная спартакиада состоялась на базе детского центра отдыха «Улыбка» в Лежневском районе.

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