Победителем XXI областного слета школьных лесничеств стала команда «Экодруг» из Иванова

Команда «Экодруг» из школы № 5 г. Иваново стала победителем областного слета школьных лесничеств. Лесная спартакиада состоялась на базе детского центра отдыха «Улыбка» в Лежневском районе.
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