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Физиолог Тейлор объяснил одышку в первые минуты бега

Физиолог Тейлор объяснил одышку в первые минуты бега

Спортивный физиолог Ричард Тейлор сообщил, что одышка и тяжесть в ногах в начале пробежки связаны с постепенной адаптацией сердца, легких и мышц к нагрузке, пишет газета «Известия» .

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