Проблемы земельных и имущественных отношений продолжают беспокоить бизнес Алтайского края сильнее всего

Об этом в ходе круглого стола на тему «Обсуждение Доклада Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае и предложений для включения в ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей Президенту РФ», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей, сообщил Уполномоченный в Алтайском крае Андрей Осипов.